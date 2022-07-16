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السبت، 16-07-2022 04:36 م

للمرة الأولى..أولاد أصالة وفائق حسن يجتمعون- بالصورة

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الوكيل الإخباري-اجتمع أولاد الفنانة السورية أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن للمرة الأولى.

وفي التفاصيل، أمضى كل من أولاد أصالة وفائق حسن نهارًا عائليًّا، حيث خطفوا الأنظار بعد الاجتماع سويًّا على متن أحد اليخوت الفخمة، حيث اظهرت الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأجواء بين بعضهم البعض ممتازة اذ كانوا يستمتعون بوقتهم.

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وتفاعل المتابعون مع الصور وتمنوا لهم دوام التوفيق والمحبة.
من جهة أخرى كانت أصالة قد طرحت مؤخراً أغنية "غليان" على قناتها الرسمية على يوتيوب وتجاوزت حتى الساعة عتبة الـ 5 مليون مشاهدة.

 

 


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