السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 04:38 م

للمرة الأولى.. عاصي الحلاني يتحدث عن مرضه

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الوكيل الإخباري - عاصي الحلاني وصف نفسه خلال ظهوره في برنامج “فورتي” مع الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار برجل الأعمال الفاشل، مبرراً هذا الأمر بأن معظم الفنانين الذين دخلوا مجال الأعمال لم ينجحوا كثيراً، كون تفكيرهم غالباً محصوراً في الاستوديو والفن والكليب والأغاني، وليس بإمكانهم متابعة أعمالهم التجارية باستمرار، وهو ما يؤدي لفشلها غالباً.

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وكشف فارس الغناء العربي عن مرضه الذي لازمه لفترة طويلة وسبب له الكثير من الآلام، حامداً الله على وجود علاج لمرضه رغم طول مرافقته له، فقد أصيب بمرض “النخر اللاوعائي”، المعروف باسم “نكروز العظم”.

 

وتسبب له هذا المرض بآلام كبيرة، ما استدعى عرض نفسه على الكثير من الأطباء في لبنان ولندن وألمانيا وفرنسا، بهدف الوصول لعلاج دائم لحالته، واصفاً هذه الفترة بأنها من أصعب الأوقات التي مر بها بسبب طول مدتها، واضطر لإجراء عملية زرع للعظم وفشلت، ما استدعى إعادتها مرة ثانية ليكون مجموع العمليات التي أجراها في جسده خمس عمليات.

 

صوت بيروت انترناشونال 

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