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الأحد، 22-08-2021 12:53 م

للمرة الرابعة.. أحمد سعد يعقد قرانه وصور تجتاح مواقع التواصل - شاهد

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الوكيل الاخباري - عقد الفنان المصري، أحمد سعد، السبت، قرانه على عارضة الأزياء المصرية، علياء بسيوني، وسط حضور العائلة وبعض الأصدقاء المقربين.

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ونشر أحمد سعد صورة له مع علياء عبر حسابه الرسمي "إنستغرام"، وأرفقها بتعليق، قال فيه:

"الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".

 


وعلياء بسيوني هي عارضة أزياء مصرية من مواليد 1995 بالقاهرة، تعمل في مجال الأزياء بين مصر وباريس ولديها معرضا في القاهرة. كما انها ليست الزوجة الأولى لأحمد سعد، فقد تزوج من قبل ثلاث مرات، الأولى كانت المذيعة لبنى بيومي وهي أم لطفليه جودي وأحمد، والثانية الفنانة المصرية ريم البارودي وبعدها الممثلة المصرية سمية الخشاب.

 



وانتشرت شائعات بانفصال الثنائي خلال الأشهر الماضية، الامر الذي ظل أحمد سعد ينفيه كلما ظهر في برامج وحوارات تلفزيونية.


هذا وكان الثنائي قد احتفلا السنة الماضية بخطوبتهما في يوم ميلاد أحمد سعد، المصادف لـ 20 أغسطس/ آب.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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