لماذا أطلق رامز جلال اسم "ياسر" على نجله ؟

الوكيل الإخباري-خلال حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي، تحدّث الفنان رامز جلال عن مشروعاته المقبلة في تصريحات صحافية، كما كشف للمرة الأولى عن اسم ابنه والذي فاجأ به الجمهور.

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ووجه رامز في تصريحاته رسالة إلى ابنه، مهنئاً إياه بمناسبة عيد ميلاده الذي يحلّ في 2 شباط (فبراير) المقبل، وكشف عن اسمه لأول مرة وهو "ياسر"، تيمّناً باسم شقيقه الفنان ياسر جلال.



وقال رامز إنه يحضّر لفيلم جديد مصري- سعودي، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله ليكون مفاجأة للجمهور، إلى جانب تحضيره لبرنامج جديد من المقرر عرضه في رمضان 2023.



وأوضح أن فيلمه الجديد يحمل عنوان "أخي فوق الشجرة" وسيُعرض بداية الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية، وسيحرص على حضور العرض الخاص به.



ويشارك رامز في بطولة فيلم "أخي فوق الشجرة"، الذي يًعرض حالياً في دور السينما المصرية، كلٌ من: تارا عماد، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وهو تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظّمة، ولكن دخول توأمه "بهاء" الذي لم يكن يعلم بوجوده يقلب حياته رأساً على عقب.

لها

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