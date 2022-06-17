لماذا ألغت دار الأوبرا المصرية حفل نوال الزغبي؟

الوكيل الإخباري - أثار قرار دار الأوبرا المصرية إلغاء حفل المطربة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً واسعاً.

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وكشفت نوال عن السبب الذي أدى إلى إلغاء الحفل، موضحةً أنها اعتذرت عن الحفل بعد الفوضى التي حصلت في عملية الحجوزات.



وقالت إنه تم فتح باب حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا لمدة 24 ساعة، وتم حجز 400 تذكرة، وبعدها تم إقفال الحجز لمدة أربعة أيام.



وأضافت أنها عند استفسارها تم فتح الحجز ثانية، ثم إيقافه مرة أخرى، وفتحه، وإقفاله، والتلاعب به عن قصد.



من جهتها، أوضحت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية أن الحفل لن يقام بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية عقب الانتخابات، التي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية، ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده.



وأثار ذلك التصريح غضب الفنانة التي أصدرت بياناً قالت فيه: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى معروفة الأسباب، قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل، أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل، ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر».

البيان