الجمعة 17-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزيرة الثقافة تنعى الفنان هشام هنيدي

عالمياً .. أونصة الذهب تواجه أكبر خسارة أسبوعية في شهر

وفاة الفنان الاردني هشام هنيدي

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم الجمعة

انطلاق انتخابات مجلس نقابة الأطباء بدورتها الـ 34

نجاح عملية زراعة كلى لشاب في البشير

وفيات الجمعة 17-6-2022

3 شهداء و10 إصابات برصاص الاحتلال في جنين

تعمق موجة الحر اليوم في المملكة والأرصاد تحذر

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق المطار

الجمعة، 17-06-2022 12:02 م

لماذا ألغت دار الأوبرا المصرية حفل نوال الزغبي؟

نوال


الوكيل الإخباري - أثار قرار دار الأوبرا المصرية إلغاء حفل المطربة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً واسعاً.

اضافة اعلان


وكشفت نوال عن السبب الذي أدى إلى إلغاء الحفل، موضحةً أنها اعتذرت عن الحفل بعد الفوضى التي حصلت في عملية الحجوزات.


وقالت إنه تم فتح باب حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا لمدة 24 ساعة، وتم حجز 400 تذكرة، وبعدها تم إقفال الحجز لمدة أربعة أيام.


وأضافت أنها عند استفسارها تم فتح الحجز ثانية، ثم إيقافه مرة أخرى، وفتحه، وإقفاله، والتلاعب به عن قصد.


من جهتها، أوضحت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية أن الحفل لن يقام بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية عقب الانتخابات، التي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية، ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده.


وأثار ذلك التصريح غضب الفنانة التي أصدرت بياناً قالت فيه: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى معروفة الأسباب، قررت احتراماً لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائياً عن إقامة الحفل، أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل، ونلتقي قريباً جداً في أم الدنيا مصر».

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
هن

وفاة الفنان الاردني هشام هنيدي

WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.32.21 PM

نوال الزغبي ترد بقوة على تصريح صحافي ضدها بشأن الغاء حفلها في الأوبرا المصرية

tamer-hosny

تامر حسني يشعل حفلات موسم جدة

62019121435381946592280

أمل عرفة تهنئ ابنتها بيوم ميلادها .. صورة

جوني-ديب

جوني ديب إلى المحكمة من جديد..وهذه تهمته !

102-5-730x438-1-730x438

أحدث ظهور للفنان ناصيف زيتون .. صورة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-03-22 at 2.32.21 PM

نوال الزغبي ترد بقوة على تصريح صحافي ضدها بشأن الغاء حفلها في الأوبرا المصرية

9796806_1631873403

نوال الزغبي تشعل الأجواء بمسابقة جمالية في مصر -صور

173-133847-nawal-al-zoghbi-ramadan-daughter_700x400

نوال الزغبي توضح حول إلغاء حفلها في مصر

177139Image1

نوال الزغبي تثير الجدل برسالة غامضة