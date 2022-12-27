لماذا امتنعت شيرين عبدالوهاب عن التقاط صورة مع احدى معجباتها ؟

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر عدد من الصفحات والحسابات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، أظهر الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي تعتذر لإحدى المعجبات بعد رفضها التقاط صورة معها.

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وظهرت شيرين عبد الوهاب في المقطع المتداول، وهي تسير في أحد المولات رفقة زوجها المطرب المصري حسام حبيب وابنتها مريم أثناء قيامهم برحلة تسوق.



وطلبت إحدى المعجبات التقاط صورة مع شيرين عبدالوهاب، وكانت قد بدأت بالفعل في تصويرها عن طريق خاصية الفيديو، ولكن شيرين اعتذرت بلطف.

وقالت شيرين إنها غير جاهزة لالتقاط صورة في الوقت الحالي، إذ كانت تسير بملابس كاجوال عادية وبدون مكياج تقريبا، واعتذرت للمعجبة عن التقاط صورة معها.



وطلبت المعجبة من شيرين صورتها قائلة: "هاي شيرين ممكن أتصور معكِ"، لترد شيرين معتذرة: "مش جاهزة للصور دلوقت سامحيني".

شيرين ظهرت في الفيديو المتداول بزيادة ملحوظة في وزنها، حيث كانت تسير بخطى بطيئة بعد اكتساب وزن زائد عما كانت عليه خلال الفترة الماضية.

ليالينا