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الخميس، 23-03-2023 11:18 ص

لماذا تغيب سلافة معمار عن دراما رمضان 2023؟

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الوكيل الإخباري- تغيب النجمة السورية سلافة معمار عن دراما رمضان 2023، وسط ترقب كبير من جمهورها ومحبيها عرض الجزء الثالث من "حارة القبة" في الماراثون الدرامي الرمضاني، من دون بطلته الرئيسية، بعدما كانت نجمته بجزأيه الأول والثاني في شخصية "إم العز" وحقق نجاحاً كبيراً، مع إسناد الدور إلى النجمة رنا شميس، التي لن تنجو من المقارنة مع نجمة العمل الرئيسية.

ويثير غياب فنانة بحجم سلافة، التي تركت بصمات خاصة في الدراما السورية بأدائها القوي وحضورها المبدع وموهبتها الواضحة، تساؤلات عدة حول ماهية الأسباب التي دفعت لانسحابها بالكامل من السباق الرمضاني لعام 2023، رغم الارتفاع الملحوظ في الأعمال السورية المتنافسة على تصدر المشهد الدرامي العربي، لاسيما بعد سلسلة من الأزمات المتلاحقة.

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حارة القبة- الموسم الثالث
وليس من المعروف ما إذا كان اعتذار سلافة عن الموسم الثالث من "حارة القبة" بسبب انشغالها بأعمال فنية أخرى أو لأسباب أخرى مجهولة، لاسيما بعد تقديمها مسلسلي "عالحد" وبيروت 303" عام 2022، وحاز المسلسل الأول نجاحاً كبيراً رغم الانتقادات التي طاولته بسبب جرأة بعض مشاهده، فيما شهد الثاني عودة أقل من المتوقع للثنائي الناجح عابد وسلافة، بعد تجربتهما الاستثنائية في مسلسل "قلم حمرة" خلال رمضان 2014.

اعتذار أمل وعودتها
ورغم اعتذار أمل عرفة في الوقت الذي اعتذرت فيه سلافة معمار عن مسلسل "حارة القبة بجزئه الثالث"، إلا أن أمل عادت للمسلسل مجدداً بدور "إخلاص"، لتشارك فيه مع نجومه، ومن أبرزهم عباس النوري، وفادي صبيح وخالد القيش، ونادين تحسين بيك، وفراس إبراهيم، وشكران مرتجى، ونسرين الحكيم.


ومع طرح البرومو الرسمي للعمل المرتقب عرضه بعد يوم، ورغم حماس الجمهور للجزء الثالث، إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام مع غياب نجمتهم المفضلة، سلافة معمار، فأعرب عدد كبير من المستخدمين عبر موقع تويتر عن افتقادهم لها.

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