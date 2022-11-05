السبت 05-11-2022
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السبت، 05-11-2022 01:48 م

لماذا تم تأجيل حفل محمد منير في الإسكندرية

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الوكيل الإخباري - تم تأجيل حفل الفنان المصري محمد منير حفله المقرر إقامته في الإسكندرية، من 10 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 2 كانون الأول/ ديسمبر.

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وأصدرت الشركة المنظمة للحفل بياناً ورد فيه: "حرصًا وحفاظًا على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة وحرصًا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينج محمد منير بالإسكندرية قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة".

 

 

 

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