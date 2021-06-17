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الخميس، 17-06-2021 11:54 م

لمى شريف تتخطى المليار مشاهدة

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الوكيل الإخباري - استطاعت الفنانة اللبنانية لمى شريف ان تحقق نجاحاً كبيراً وضجة واسعة في سنة واحدة فقط، اذ حققت 1.2 مليار مشاهدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وقد خرقت قائمة التوب 10 عالميّاً عليه، وكل هذا النجاح وتبلغ من العمر 23 سنة فقط.

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وكانت حققت لمى شريف شعبية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها العديد من الفيديوهات وهي تغني، ولاقت رواجاً واسعاً بين متابعيها، ما دفعها إلى إطلاق أغنية خاصة بها وهي "يمّا أنا اللّي ريده"، وبعدها العديد من الأغاني المصورة على طريقة الـ"covers"، كما طرحت قبل أيام أغنية جديدة بعنوان "بس".

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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