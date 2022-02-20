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الأحد، 20-02-2022 12:52 م

لهذا السبب قلق دياب من الوقوف أمام الراحل محمود عبد العزيز - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان دياب خلال الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على شاشة ONE، عن دور كان سيؤديه أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز لكن بسبب الخوف لم يقدمه.

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وقال دياب: "تعرفت على الفنان محمود عبد العزيز عام 2010 في عيد ميلاده، هو كان معجباً بي وسمع أغنية "العو" فالمقربون منه دعوني إلى حفل عيد ميلاده، رحب بي بشكل رائع وجلس معي بمفردنا وتحدثنا".

 

وتابع: "عام 2011 رشحني في دور بمسلسله "باب الخلق" وعندما ذهبت للقائه والمخرج عادل أديب، فكرت أنني سأغني التتر، وعندما عرض علي الدور أخبرته أنني لا أجيد التمثيل، لكنه كان يرى أنني سأصبح ممثلاً، وقفت أمام الكاميرا وقمت بتجربة للأداء، لكن في النهاية خفت من تقديم الدور لم يكن لدي الثقة الكافية للوقوف أمامه".

 

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