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الثلاثاء، 17-05-2022 05:01 م

"لوحة باهتة" للفنانة انغام تقترب من المليوني مشاهدة على يوتيوب

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الوكيل الإخباري-تحقق اغنية الفنانة المصرية أنغام "لوحة باهتة" نجاحاً كبيراً على يوتيوب فهي تقترب من رقم المليوني مشاهدة.

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وكانت أنغام اطلقت الاغنية في بداية الاسبوع الماضي لتتعرض بعدها الى وعكة صحية ادخلتها المستشفى ما اضطرها لإجراء عملية جراحية في الكتف.


لوحة باهتة من كلمات نادر عبدالله، الحان عامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.
وكانت أنغام مؤخرا احيت حفلا غنائياً في السعودية اطربت فيه الجمهور بأغانيها القديمة والجديدة، وتألقت أنغام خلال الحفل بفستان اسود واسع وطويل وشفاف على منطقة الكتف، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

 

 

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