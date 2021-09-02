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الخميس، 02-09-2021 11:58 ص

ليال الاختيار تودع شقيقتيها ولحظات مؤثرة جداً في المطار - صورة

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الوكيل الإخباري - نشرت الإعلامية ليال الاختيار صورة عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على انستغرام مؤثرة جداً لشقيقتيها وهما تودعان بعضهما في المطار وتبكيان تأثراً.

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وسافرت ليال مؤخرا إلى فرنسا لمرافقة شقيقتيها وهما اختارتا ان تكملا تعليمهما في الخارج نظرا للأوضاع السيئة التي يمر بها لبنان.

وكانت ليال نشرت صورا عبر حسابها على انستغرام مع عائلتها. وعلقت عليها بالقول: "عائلتي الكبيرة لقد كنتم مصدر سعادتي ودعمي، يوما بعد يوم نحن نفترق، شقيقان لي غادروا لبنان وبدأوا حياة جديدة في الخارج والآن سيغادر 3 من إخوتي لاكمال تعليمهم بعد الانهيار الكبير الذي يواجهه لبنان."


اضافت: "لقد كان الخيار صعبا جدا ولكن لم يكن لدينا غيره. أتمنى لكم مستقبلا باهرا وحياة سعيدة أينما ذهبتم. "



المصدر- لبنان 24

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