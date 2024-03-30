ليلى أحمد زاهر ترد على انتقادات 'نسمة الكاريزما'

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، وردّت ليلى على الانتقادات التي طالتها بسبب شخصيتها في العمل "نسمة الكاريزما".



وقالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "تفاعلكم" الذي يبث على قناة "العربية"، "الجمهور اتهمني بالمبالغة في طريقة حديثي، وأحترم جميع الانتقادات" وتضيف: " قدمت الدور بالشكل المناسب والمطلوب".

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وأشارت إلى أن "طريقة كلامها في العمل تعلمتها من فتاة شعبية تدعى مي، ومن سكان الأحياء الشعبية الذين التقت بهم قبل التصوير"، كما أنها تابعت تطبيق "تيك توك" ومشاهيره حتى تفهم تفاصيل دورها بشكل أكبر.



وأوضحت ليلى أنها خشيت تقديم دور "نسمة الكاريزما" عندما عُرض عليها، لعدم اقتناعها بأن هـناك فتاة قد تؤذي شقيقتها بشكل قاسٍ، ولشرها وحقدها الكبيرين، لكنها تحمّست للدور لاحقاً.



وأعلنت ليلى خلال البرنامـج أن زفافها سـيكون في وقت قريب، وأردفت قائلة: "إنها وجدت في خطيبها، هي ووالدها، الشخص المناسب".

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