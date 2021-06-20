ليلى احمد زاهر تثير ضجة بزفاف ابو الروس .. صورة

الوكيل الإخباري - حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حفل زفاف الممثل حسن أبو الروس، الذي أقيم مساء أمس في ملاهي زيد بارك.

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وأطلت ليلى بفستان رقيق قصير، أبرز خسارتها للوزن ورشاقتها، تاركة شعرها ينسدل ناعما على كتفها.



وعبر جمهورها عن إعجابه بإطلالتها وخسارتها للوزن في فترة بسيطة.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وشيماء سيف وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز.



كما قدمت ليلى الموسم الثاني من برنامج "هزر فزر" ويعاد عرضه هذه الأيام عبر قناة cbc، هو برنامج ترفيهي يستضيف فريقين من الفنانين ليتنافسوا في مجموعة من الألعاب المعتمدة على المعلومات الفنية وسرعة البديهة، وقدمت الموسم الأول منه هنا زاهد.





المصدر - بلدنا اليوم





