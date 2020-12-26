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السبت، 26-12-2020 01:52 م

ليلى علوي تدعم يسرا بطريقتها

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الوكيل الإخباري- بعد أن أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بفيروس كورونا، حرص عدد كبير من النجوم على دعمها في أزمتها من خلال حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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وكانت الفنانة ليلى علوي أكثر الفنانات دعماً لصديقتها الفنانة يسرا، بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث كتبت قائلة: "‏ألف سلامة عليكي يا حبيبة قلبي ربنا يتمم شفاكي على خير".

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب"، الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

المصدر: لها

 




 

 


 

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