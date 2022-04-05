ليلى علوي ترد على جدل مسلسلها دنيا تانية

الوكيل الإخباري - خرجت الممثلة المصرية ليلى علوي عن صمتها، بعد الضجة التي أثارها مشهدٌ غير أخلاقي يتعلق بزنا المحارم، تضمنته أولى حلقات مسلسلها الرمضاني "دنيا تانية"، والذي بدأ بثه مع بداية شهر مضان، لتؤكد أن المشهد المثير للجدل غير مؤذٍ للمشاعر، وليس هناك ما يستدعي كل ذلك الغضب والضجة.

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وأوضحت النجمة المصرية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاعلكم"، من تقديم سارة الدندراوي، أنها تحترم كل الآراء التي قيلت حول الأمر، إلا أنها تعرف جيداً ما تفعل، فاسمها وخبرتها يسمحان لها بأن تميّز الفعل الجيد من الخاطئ، وأنها أخذت بالملاحظات التي قيلت.



وبينّت نجمة "دنيا تانية" أنها تحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام في مصر، وتقف معه في خندقٍ واحد، وتعمل بانسجام مع ملاحظاته.



وعن سبب اختيارها هذا العمل دون النصوص الأخرى التي عُرضت عليها، كشفت الفنانة المصرية أنها تحمست له كونه مليئاً بالأحداث الشيقة، التي تحكي قصة مجتمعية قوية، مشيرةً إلى أنها من شدة حماسها واندماجها أثناء أدائها أحد المشاهد الخاصة بدورها، تعرضت لإصابةٍ في يدها جعلتها تخضع لجراحة عاجلة استلزمت عدة غرز.

زهرة الخليج