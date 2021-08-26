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الخميس، 26-08-2021 01:36 م

ليلى علوي تشارك متابعيها شوقها لوالدتها وردود من أكبر الفنانين

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الوكيل الإخباري-عبرت الممثلة المصرية ليلى علوي عن إشتياقها لوالدتها، حيث نشرت لها صورة في شبابها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"انستغرام"، وعلقت علوي على الصورة قائلة :"وحشتيني يا ماما".

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اللافت أن متابعي علوي تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير حيث ظهر وجه الشبه بين ليلى ووالدتها، ومنهم الممثلة جومانا مراد التي علقت :" ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله".


وفي متابعة للتعليقات، كتب البعض :"اللي خلف ما ماتش إنتي شبهها جدا ما عدا لون العينين، ما شاء الله كلها شبه أمها، سبحان الله فولة واتقسمت نصين".

الفن

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