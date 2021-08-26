ليلى علوي تشارك متابعيها شوقها لوالدتها وردود من أكبر الفنانين

الوكيل الإخباري-عبرت الممثلة المصرية ليلى علوي عن إشتياقها لوالدتها، حيث نشرت لها صورة في شبابها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي"انستغرام"، وعلقت علوي على الصورة قائلة :"وحشتيني يا ماما".
اللافت أن متابعي علوي تفاعلوا مع الصورة بشكل كبير حيث ظهر وجه الشبه بين ليلى ووالدتها، ومنهم الممثلة جومانا مراد التي علقت :" ربنا يرحمها في الجنة ونعيمها إن شاء الله".
وفي متابعة للتعليقات، كتب البعض :"اللي خلف ما ماتش إنتي شبهها جدا ما عدا لون العينين، ما شاء الله كلها شبه أمها، سبحان الله فولة واتقسمت نصين".
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة