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الثلاثاء، 19-04-2022 12:39 م

ليلى غفران تكشف سبب ابتعادها عن الساحة الفنية

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الوكيل الإخباري - حلت الفنانة ليلى غفران، ضيفة ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية mbc مصر، وتحدثت عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية، لافتة إلى أنها مرت ببعض الظروف المرضية المتعبة، كما أن الوسط الفني تغير كثيراً عما سبق، بحسب قولها.

وقالت غفران، أنها مرت بغيبوبة مرضية وأصيبت بجلطة في المخ تسببت لها في شلل كامل.

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وتابعت: "أنا نمت زعلانة ومن كتر الزعل صحيت جالي جلطة ودخلت في غيبوبة، حسيت إن ربنا بيقولي قومي كفاية وكملي مسيرتك، والجلطة جعلتني طفلة".


وأضافت ليلى غفران: "الجلطة في المخ جات من أكتر من حاجة صعبة في حياتي، وكانت عبارة عن تراكمات من جوايا، وأنا من نوع الناس اللي مبعرفش أغضب وأطلع اللي جوايا، ودايمًا أكتم وأسامح أي حد بيسيء ليا، فحصل تراكمات لدرجة إني مرة واحدة حصلي غيبوبة فجأة، ودخلت المستشفى واتحجزت؛ لأني مبقيتش أقوم ولا أتحرك، وكنت بتعالج من الجلطة وبقيت حاسة كأني طفلة في الكلام وبتهيألي حاجات كتير من كمية الأدوية اللي كنت باخدها، وبقيت بشوف حاجات غريبة ورجعت طفلة وبقيت تاني كبيرة وأثرت معايا كتير أوي".

 

 

نواعم 

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