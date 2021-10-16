​ليلي كولينز​ تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها- صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة العالمية ليلي كولينز صورة عفوية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، برفقة كلبها ريد فورد دوغ.



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وظهرت ليلي بدون مكياج طبيعية جداً وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل كبير معبرين عن إعجابهم بجرأتها الدائمة بالظهور كما هي.



وعلقت ليلي على الصورة قائلة: "كلبي سعيد بعودته إلى المنزل". ولفتت الأنظار بقيامها بإنشاء صفحة خاص بالكلب على موقع التواصل الإجتماعي.

المصدر - الفن