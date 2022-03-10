الخميس 10-03-2022
الوكيل الاخباري

مطالبات بتأجيل أقساط البنوك للشهر المقبل

361 أردنيا وأسرهم وصلوا الأردن منذ بدء عملية الإجلاء من أوكرانيا

لماذا لم يغزو بوتين أوكرانيا في عهد ترامب؟

توجه لإعفاء الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية من شرط دراسة 50% من الساعات المعتمدة

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

خام برنت يرتفع مجددا أكثر من 5% ليسجل أكثر من 116 دولار للبرميل

قانونية الأعيان تخالف النواب بشأن مهلة توفيق أوضاع الأحزاب

تحويل المراكز الشاملة والمنارات إلى مراكز نهارية دامجة

منع توقيف أي مواطن في المطار والاكتفاء بإبلاغه بوجود قضية

وزير الداخلية يبحث الاستعدادات الأمنية للانتخابات المحلية

الخميس، 10-03-2022 02:09 م

ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا

381779


الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو عن تبرعه بـ10 ملايين دولار أمريكي، إلى صندوق Visegrad الناشط بتعزيز التنمية في أوروبا الشرقية.
تبرع النجم العالمي جاء بسبب حبه لجدته هيلينا، التي وُلدت في مدينة أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا.

اضافة اعلان


ويهدف دي كابريو من خلال هذا التبرع إلى دعم صندوق إيواء اللاجئين الأوكرانيين، الذي تنشط فيهالممثلة Mila Kunis التي تسعى لجمع 30 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين.

 

يُذكر أنّ ليوناردو دي كابريو يكن محبةً كبيرة لجدته هيلينا ووالدته، اللتين ظهرتا في عددٍ من أفلامه كفيلم التايتانيك الشهير، وفيلم الرجل ذو القناع الحديدي.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7f328a9a-c8e1-45d5-bac1-d15e24042369

شاروخان يرقص بشوارع دبي في أحدث ظهور له - فيديو

8480180_1645184850

سعد صغير يتعرض للملاحقة القانونية بعد تعرضه أحمد عبد العزيز

c9982189-8786-4593-ac36-3f303be25f63

عابد فهد وسلافة معمار بطلا مسلسل بيروت 303

119

حلا شيحة توجه رسالة للمرأة بمناسبة يومها العالمي

img-220309105822-82-9715BED6-A99A-4582-A66C-4C76E3627862

ايغل فيلم تكشف عن بوسترات مسلسل للموت بجزئه الثاني

asabnews_2021-02-12_12-59-40_461960

الشرطة تعتقل فنانا تونسيا... شيكات بلا رصيد - صورة