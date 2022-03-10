ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو عن تبرعه بـ10 ملايين دولار أمريكي، إلى صندوق Visegrad الناشط بتعزيز التنمية في أوروبا الشرقية.

تبرع النجم العالمي جاء بسبب حبه لجدته هيلينا، التي وُلدت في مدينة أوديسا الواقعة جنوب أوكرانيا.

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ويهدف دي كابريو من خلال هذا التبرع إلى دعم صندوق إيواء اللاجئين الأوكرانيين، الذي تنشط فيهالممثلة Mila Kunis التي تسعى لجمع 30 مليون دولار أمريكي لدعم اللاجئين.

يُذكر أنّ ليوناردو دي كابريو يكن محبةً كبيرة لجدته هيلينا ووالدته، اللتين ظهرتا في عددٍ من أفلامه كفيلم التايتانيك الشهير، وفيلم الرجل ذو القناع الحديدي.

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