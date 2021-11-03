​ليوناردو دي كابريو يتصدر قائمة أغنى نجوم هوليود

الوكيل الإخباري - يعد النجم العالمي ليوناردو دي كابريو من أغنياء نجوم هوليود، فتقدر ثروته أكثر من 245 مليون دولار.



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فالنجاح المبهر الذي حققه بفيلم "تايتانك" تقاضى عليه 2.5 مليون دولار، ما أدى لمنحه 20 مليون دولار على كل دور يجسده بعد هذا الفيلم، مثل "ذي ديبارتد"، "إنسبشن" أو "بلود ديامند".

كما انه أبرم على إتفاق مع المنتجين على أن يحصل على أجر معيّن، وأن ينال نسبة من عائدات الأفلام، فجنى دي كابريو من مبيعات التذاكر 59 مليون دولار حتى اليوم.

وشارك ليوناردو بإعلانات وبحضور حفلات افتتاح لنواد وكازينوهات، وتقاضى على كل هذا أمولاً طائلة.



المصدر - الفن