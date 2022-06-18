مؤلف فيلم محمد رمضان " نمبر وان " يعتذر عن كتابته .. ما مصيره ؟

الوكيل الإخباري-إعتذر المؤلف أحمد عادل عن كتابة فيلم "نمبر وان"، الذي كان يعوّل الفنان المصري محمد رمضان ان يعود به الى السينما في الموسم الصيفي هذه السنة ما اوقعه في ورطة الى حين ايجاد مؤلف يشاركه فيلمه.

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الفيلم الذي كان من المقرر تصوير مشاهده في عدد من الدول الاجنبية بينها الولايات المتحدة كان من المفروض ان يضم عددا من النجوم العالميين.



الفيلم من إخراج ياسر سامي الذي سبق لرمضان ان تعاون معه عام 2018 في فيلم نسر الصعيد الذي حقق نجاحاً باهراً.





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