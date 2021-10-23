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السبت، 23-10-2021 11:29 ص

ماجدالمهندس يصدر أغنيته الجديدة .. مسكين -شاهد

ماجد-المهندس-يطرح-أغنيته-الجديدة-مسكين


الوكيل الإخباري-طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة" مسكين" على يوتيوب يوم أمس الجمعة ، يذكر أنها من كلمات الشاعر الكبير فيصل الشعلان والحان محمد الطميحي وتوزيع سيروس .

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كلماتها :"مسكين يلي تحسب إني بخير
بلاك ماجربت جرحي وطعونه
أمشي برجلي وأنا عظمي كسير
وأحس كن الموت جاني بهونه

ليت قلبي له جناح ويطير
وأسافر لخلي وأوصل لكونه
ادري بهمه مثل همي كبير
ليه انحرم منه وليه تحرمونه

رغم الوجع يبقالي أجمل مصير
من قيس ماخذ في غرامي جنونه
حتى دموعي في عيوني تحير
مثل الذي دمعه تعاتب عيونه

من يوم راح وغاب عني العشير
وأنا الحزن فيني يغني لحونه
ابيه يدري ولو طول كثير
تحرم علي أفراح دنياي دونه "

 

حيث حققت للأن 123,297 مشاهدة على يوتيوب.

 

حسب ما أعلن الفنان على صفحته الخاصة بموقع التواصل " انستغرام " .

 

 




 

 


 

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