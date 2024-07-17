ماجدة الرومي وكاظم الساهر مفاجأة مهرجان العلمين

الوكيل الإخباري- يستعد كاظم الساهر وماجدة الرومي لإحياء حفلين في مهرجان العلمين في دورته الثانية.



وسيقام الحفلان في 18 و19 يوليو (تموز) الجاري في المهرجان الذي يشهد 12 حفلاً موسيقياً في العلمين المصرية.

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وانطلق المهرجان في 12 يوليو (تموز) بحفل محمد منير، ومن المنتظر أن يحيي تامر حسني حفلاً في 26 يوليو (تموز).



وفي أغسطس (آب) المقبل، يحيي هاني شاكر حفلاً في 1 أغسطس (آب)، يليه حفلاً لرامي جمال في 2 أغسطس (آب)، إلى جانب حفل عمر خيرت وفرقته في اليوم نفسه.



ويُحيي عمرو دياب حفلاً في 9 أغسطس (آب) المقبل، في حين يشهد 16 أغسطس (آب) المقبل حفلات لحمزة نمرة ولفرقة "مسار إجباري" ولسعاد ماسي.

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