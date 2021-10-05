ماجد المهندس يطرح اغنيته الجديدة حرام تروح - شاهد

الوكيل االإخباري-طرح الفنان العراقي ماجد المهندس اغنيته الجديدة "حرام تروح" على يوتيوب، وهي من كلمات احمد علوي، الحان احمد الهرمي، توزيع ميثم علاء الدين.

اضافة اعلان



ويقول مطلعها: "حرام تروح ..تخليني كذا واتروح !..اخاف الناس يشوفوني ..وكسرة قلبي بعيوني.. شسوي لو يسألوني !!

حبيبك وين يامجروح ؟..".



وكان قد طرح ماجد المهندس اغنية "يا جايبن راسي" من كلمات الشاعر "قوس" وألحان محمد العطار، وتوزيع المايسترو المصري مدحت خميس.



ويقول مطلعها :"يا جايبن راسي يا واصل اقصايلك مدبراتي انا ومقبلاتي سوي اللي ودك تراك انتا بحماياالله عطاك العذر لى مماتي".





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة