ماجد المهندس يطلق أغنية قررت أسولف

الوكيل الإخباري - واصل الفنان العراقي ماجد المهندس نشاطه الفني وأطلق أغنية جديدة قررت اسولف على طريقة الفيديو كليب على قناة روتانا في موقع يوتيوب بعنوان قررت أسولف.





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وحظيت الأغنية بعدد مشاهدات كبير خلال عدّة ساعات من طرحها على يوتيوب، حيث عبّر عشاق النجم العراقي عن إعجابهم بها.



وأغنية قررت أسولف من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد نديم، ومكس وماستر جاسم محمد، وإخراج بسام الترك وإنتاج روتانا.

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