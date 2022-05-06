ماذا حدث في آخر ظهور لياسمين صبري وأبو هشيمة قبل الطلاق؟

الوكيل الإخباري - حالة واسعة من الجدل أثارت رواد مواقع التواصل فور إعلان خبر انفصال الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أن الثنائي لاحقهما الشائعات خلال الفترة الأخيرة بعدما تعمدا عدم الظهور سويًا، ما دفع البعض يعتقد أمر انفصالهما.

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وخلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار خبر الانفصال، وذلك بعد زواج استمر لمدة عامين، إذ قام الثنائي بحذف الصور التي تجمع بينهما، وإلغاء المتابعة لحساباتهما الرسمية على مواقع التواصل المختلفة.



وعلى الرغم من عدم ظهور ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة، خلال الفترات الماضية سويًا، إلا أن الثنائي كان احتفلا بشهر رمضان على طريقتهما الخاصة، في أجواء عائلية رمضانية، وفقا للوطن.



ونشر كل منهما حينها، صورا تظهر احتفالهما بالشهر المبارك، والتي أظهرت امتلاء منزلهما بالزينة والإكسسوارات الرمضانية، مع وليمة كبيرة من المأكولات المختلفة والشهية.



وعقب تداول خبر الانفصال، بات البعض يبحث عن الأسباب، إذ ذهب معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسباب انفصال الثنائي، هي رغبة ياسمين صبري في العودة إلى الفن، خاصة انها ابتعدت عن الوسط الفني منذ عام 2020، تحديدًا وقت الزواج وهو ما دفعها إلى اللجوء للانفصال.



وأعلنت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي، عن مشاركتها في أحد الأعمال الفنية لدى مسلسل «الشادر» الذي يتكون من 15 حلقة، ويعرض قريبًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، فضلًا عن مشاركتها في عمل فني آخر، وهو فيلم «صقر المحروسة» مع الفنان أحمد عز.

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