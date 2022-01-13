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الخميس، 13-01-2022 10:36 ص

ماذا قالت زوجة المخرج الجزائري' نزيم قايدي' بعد وفاته ؟

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الوكيل الإخباري-عثرت الشرطة على المخرج التلفزيوني الجزائري نزيم قايدي، ميتاً في منزله عن عمر ناهز 46 عاماً، ولم يكشف سبب الوفاة حتى الان.

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وكتبت زوجته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: "غاضوني اولادي يارب قدرني نربي اليتامى، عندي اولادي حساسين بزاف وحنان بزاف وكانو يحبو باباهم بزاف ماقدرتش نقولهم بلي باباهم مات خفت عليهم من الشوك".


وكان قايدي قد بدأ مسيرته الفنية من خلال مونتاج في مسلسل "اللعبة" لجمال فزاز، ثم أخرج العديد من البرامج وقدم مسلسلي "الامتحان الصعب" و"قلوب في صراع".

 

الفن

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