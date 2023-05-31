ماذا قال الفنان راغب علامة عن حفله في الأردن ؟

الوكيل الإخباري - عبر الفنان راغب علامة عن سعادته بعد احياءه حفله الأخير في الأردن بمناسبة زفاف سمو ولي العهد والآنسة رجوة آل سيف قائلاً :" سعيد جداً بتفاعل الجمهور العظيم و الف مبروك للعائلة الملكيّة الهاشميّة ولسموّ الأمير الحسين وعروسته الآنسة رجوة آل سيف "



هذا وشارك الفنان لقطات من الحفل الذي اقيم بستاد عمان عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل ، وعلق :" كانت ليلة مُميّزة جداً ومن العمر وستبقى خالدة في التّاريخ ، شرف عظيم لي مُشاركتي بإحياء فرح سموّ ولي العهد الأمير الحسين مع أهدائي أغنية نفرح بالحسين الى الشّعب الأردني العظيم والشّعب العربي "



واختتم قائلاً :" سيبقى الأردن باذن الله عنواناً للفرح والتقدّم والازدهار "

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