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الأربعاء، 31-05-2023 02:06 م

ماذا قال الفنان راغب علامة عن حفله في الأردن ؟

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الوكيل الإخباري - عبر الفنان راغب علامة عن سعادته بعد احياءه حفله الأخير في الأردن بمناسبة زفاف سمو ولي العهد والآنسة رجوة آل سيف قائلاً :" سعيد جداً بتفاعل الجمهور العظيم و الف مبروك للعائلة الملكيّة الهاشميّة ولسموّ الأمير الحسين وعروسته الآنسة رجوة آل سيف " 

هذا وشارك الفنان لقطات من الحفل  الذي اقيم بستاد عمان عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل ، وعلق :" كانت ليلة مُميّزة جداً ومن العمر وستبقى خالدة في التّاريخ ، شرف عظيم لي مُشاركتي بإحياء فرح سموّ ولي العهد الأمير الحسين مع أهدائي أغنية نفرح بالحسين الى الشّعب الأردني العظيم والشّعب العربي " 

واختتم قائلاً :" سيبقى الأردن باذن الله عنواناً للفرح والتقدّم والازدهار "

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