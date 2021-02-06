السبت 06-02-2021
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ماذا قال عزت العلایلي عن الموت قبل رحیله بأیام؟

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السبت، 06-02-2021 10:56 م

ماذا قال عزت العلایلي عن الموت قبل رحیله بأیام؟

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الوكيل الاخباري - تحدث الفنان الراحل عزت العلایلي عن الموت، قبل أیام قلیلة من وفاته والتي وقعت صباح  الجمعة عن عمر ناهز الـ 86عاما، موضحا أنه لا یخشى الموت على الإطلاق وأنه ینتظره لأنه قدر محتوم ومستعد في أي لحظة للرحیل، على حد قوله.
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وقال عزت العلایلي في تصریحات تلیفزیونیة على هامش تكریمه في الإسكندریة نوفمبر الماضي: "أنا لا أخشى الموت ولا أخاف منه فھو قدر محتوم 

وأضاف: "أنا محافظ على صیامي وقیامي وسجودي وأحافظ علیھم كثیرا، فھذه أشیاء مھمة جدا ، وفي أي وقت وجمیعا سنموت لن یخلد فیھا أحد".
 
وعن أیام الزواج والحب في حیاة عزت العلایلي، تحدث في تصریحات صحفیة له قال فیھا: "بنت الجیران أول جواب حب وأنا 17 سنة وحب الجواز هو الأهم زوجتي الله یرحمھا حبیتھا ًجدا، وبعدها افتقدت حضنھا وخوفھا علیا وعمري ما قولتلھا بحبك لأن أفعالي اللي كانت بتدل على حبي لیھا".

وأضاف عزت العلایلي قائلا: "كانت زوجتي قریبتي وكنا میسورین الحال وتعبت في تربیة الأولاد، وقفشتني مرة ببصبص وضحكت ًجدا وقولتلھا دي آخر مرة " . 

 




 

 


 

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