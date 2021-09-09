مارلين مونرو اغتيلت بعدما أطلعها كينيدي على أسرار متعلقة بـ الأطباق الطائرة - صورة

الوكيل الإخباري - أكد الكاتب البريطاني نيك ريدفيرن أن نجمة الشهيرة بهوليوود مارلين مونرو اغتيلت ولم تنتحر.

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وفجر تصريحه هذا قنبلة من العيار الثقيل تخص النجمة، مشيراً إلى أن السبب هو الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي، أطلعها على أسرار متعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، الأمر الذي جعلها بمثابة تهديد للأمن القومي، نظرا إلى ما كانت مطلعة عليه.



كما أورد الكاتب البريطاني الذي تحقق كتبه مبيعات كبيرة، أن مونرو كانت على علاقة بجون كينيدي وأخيه روبرت، وهذا الأمر هو الذي أدى بها للموت.





المصدر - الفن