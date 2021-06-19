ماغي بوغصن تتخطى3 مليون متابع

الوكيل الإخباري - تخطت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن 3 مليون متابع على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً من خلال دور "سحر" في مسلسل "للموت" الذي خاضت من خلاله السباق الرمضاني لعام 2021.

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وبالتزامن مع تحقيقها هذا الرقم نشرت ماغي بو غصن عبر حسابها صورة بالشعر الأسود وعلّقت عليها قائلة: "يا رب خير الأمور وخير الأشخاص وخير الأيام".



واحتفل رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبو الممثلة ماغي بو غصن بوصولها الى هذا الرقم على صحتا وتمنوا لها المزيد من التألق والنجاح.

المصدر - الفن