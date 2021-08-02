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الإثنين، 02-08-2021 07:39 م

ماغي بو غصن ترد على مازن معضم

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الوكيل الإخباري - ردّت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن على منشور الممثل اللبناني مازن معضم الذي تساءل فيه عن موعد هجرة الممثلين بعد هجرة الأطباء وغيرهم.

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وكتبت ماغي: "لمين منترك البلد حبيبي، في ناس ما لقيت غير حل الهجرة حتى تعيش، بس يلي قادر يبقى لازم يضل. وانت منّا".


وكان كتب مازن على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "سمعنا كتير عن هجرة الاطباء واساتذة المدارس والجامعات هجرة الممثلين امتى رح تبلش؟".


وكانت منحت الإمارات العربية المتحدة ماغي بو غصن الإقامة الذهبية، وقد أعلنت ماغي الخبر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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