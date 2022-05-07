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السبت، 07-05-2022 11:09 ص

ماغي بو غصن سعيدة بنجاح الجزء الثاني من للموت

ماغي-بو-غصن-و-دانييلا-رحمة-في-صدارة-التراند-بعد-الكشف-عن-بوستر-للموت-2


الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني من مسلسل “للموت” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي. 

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وقالت إن هدف فريق العمل كان تقديم مسلسل ينال رضا الجمهور والمتابعين، وأبدت سعادتها بوصول المسلسل للعالمية وترجمته بعدما تصدر الترند في عدة دول.


وأكدت الفنانة اللبنانية عدم وجود جزء ثالث من المسلسل حتى الآن، وأشارت إلى أن فريق العمل لم يفكر بالأمر مطلقا، ولم يتحدثوا مع بعضهم البعض في هذا الأمر، وقالت إن مسألة الإعلان عن جزء ثالث ستكون مهمة المنتج جمال سنان.


وتطرقت ماغي بو غصن إلى نهاية الجزء الثاني، وقالت إن النهاية كانت قاسية بموت شخصيتي سحر وريم وانتحار شخصية عمر.

 

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