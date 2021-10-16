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السبت، 16-10-2021 11:12 ص

مايان السيد تتصدر الترند بسبب مهرجان الجونة - صور

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الوكيل الإخباري - بعد مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان الجونة، تصدر إسم الممثلة المصرية مايان السيد محركات البحث، وذلك بسبب إطلالتها المميزة.

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وظهرت مايان بفستان أحمر طويل وضيق من الـ Paillette ومع فتحة تكشف عن الصدر كامل.

 

وخطفت الأنظار بجمالها الناعم، وكانت قد نسقت مع الفستان حلق طويل زاد الإطلالة أناقة، وسحرت شعرها بتسحرية الـwet look وتركته منسدل على كتفيها.


وكانت قد نشرت مايان مجموعة صور على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وأرفقتها بتعليق: "البارحة شعرت وكأنني في حلم".


ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور كما تخطت حاجز الـ 250 ألف إعجاب بساعات قليلة.

 



 

المصدر - الفن 

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