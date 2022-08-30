ما الدور الذي تؤديه ديمة قندلفت في مسلسل " ستيلو " ؟

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة السورية ديمة قندلفت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، شوقت من خلاله لشخصية "فلك"، الذي من المقرر أن تلعبه في مسلسل "ستيلو" الذي سيعرض قريباً.

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وظهرت ديمة قندلفت في مقطع الفيديو من مشهد من المسلسل، ظهرت فيه وهي تنزل على الدرج، وهي ترتدي فستاناً باللون الأسود ، ورفعت شعرها بالكامل عن وجهها ، مع ماكياج خفيف للغاية.



وعلقت ديمة على المنشور كاشفة عن إسمها وقالت: "فلك. قريباً!".



ويشاركها في بطولة المسلسل الممثلة السورية كاريس بشار والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

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