ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان في مسلسله الجديد " ع الزيرو " ؟

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة له من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



وكشف رمضان من خلال الصورة، عن الشخصية التي يؤديها في فيلمه الجديد، والذي يستمر بتصويره حالياً "فيلم ع الزيرو"، حيث أرفق المنشور بتعليق قال فيه: "شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو بإذن الله 2023 بجميع دور العرض. ثقة في الله نجاح".

اضافة اعلان



وقد تفاعل المتابعون مع رمضان، وأبدوا تشوقهم وانتظارهم للفيلم الجديد، متمنيين له التوفيق والنجاح.



والفيلم بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، إخراج ماندو العدل.



الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة