ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وظهر محمد رمضان في الصورة، برفقة الممثلة نيللي كريم، من كواليس فيلمهما "ع الزيرو" الذي يحضران له في الوقت الحالي، وكشف عن اسم الشخصيتين من خلال التعليق الذي أرفقه بالمنشور، حيث قال: "حمزة ومريم من تصوير فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل".



يُذكر أن محمد رمضان كان قد كشف عن شخصيته في الفيلم في وقت سابق، حيث شارك صورة قائلاً: "شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو بإذن الله 2023 بجميع دور العرض. ثقة في الله نجاح"، ودراجون هو لقب حمزة.

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