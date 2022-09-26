الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

تقرير اقتصادي: الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

الامن العام : العثور على جثة الشاب الغريق - صور

رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث تعزيز التعاون مع السودان

الحنيطي يشيد بالجهود التي يبذلها حرس الحدود

جامعة آل البيت: لا قرار برفع الرسوم

الجمارك تحبط محاولة تهريب 130 كرتونة دخان

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الذهب عالمياً يتراجع لأدنى مستوى منذ 29 شهراً

ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الأردن 1.4% العام الماضي

الإثنين، 26-09-2022 04:40 م

ما الدور الذي يجسده الفنان محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم " ع الزيرو " ؟

11111111


الوكيل الإخباري-شارك الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان


وظهر محمد رمضان في الصورة، برفقة الممثلة نيللي كريم، من كواليس فيلمهما "ع الزيرو" الذي يحضران له في الوقت الحالي، وكشف عن اسم الشخصيتين من خلال التعليق الذي أرفقه بالمنشور، حيث قال: "حمزة ومريم من تصوير فيلم ع الزيرو تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل".


يُذكر أن محمد رمضان كان قد كشف عن شخصيته في الفيلم في وقت سابق، حيث شارك صورة قائلاً: "شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو بإذن الله 2023 بجميع دور العرض. ثقة في الله نجاح"، ودراجون هو لقب حمزة.

 

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
layaly

بعد وفاته .. عمل فني للفنان الراحل هشام سليم يدخل قائمة الاعلى مشاهدة في مصر

173-133847-nawal-al-zoghbi-ramadan-daughter_700x400

احدث ظهور للفنانة نوال الزغبي -صورة

105529

اصابة احمد حلمي بكورونا .. وهذه حالته الصحية

920221816562588232908

حزناً على اخيها .. تسجيل صوتي يكشف حقيقة وفاة نادين الراسي

173-211350-things-you-didnt-know-about-michael-jackson-4

فنان عالمي يكشف عن الأمنية الأخيرة لمايكل جاكسون قبل وفاته

asabnews_2020-10-08_16-42-31_154723

أربعين خمسين .. جديد الفنان عاصي الحلاني

أخبار متعلقة
196-190532-egyptian-artist-ahmed-awadi_700x400

مفاوضات مع فنان عالمي للمشاركة في فيلم عربي بطولة أحمد العوضي

11111111

محمد رمضان يعلن عن حفل في سوريا قريباً ونقابة الفن تنفي

image

محمد رمضان يرد على حملة ضده في الاسكندرية بمقطع فيديو

111111

فيلم Bullet Train لبراد بيت يحقق إيرادات 222 مليون دولار حول العالم

170331

فيلم "الهيبة" في أضخم إفتتاح سينمائي عربي وعالمي

image (1)

عمل فني جديد للفنان محمد رمضان