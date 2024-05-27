ما الذي جمع ياسمين صبري ومبابي في موناكو؟

الوكيل الإخباري - انضم عدداً من مشاهير الفن والرياضة لحضور جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، منهم الفنانة ياسمين صبري، ولاعب الكرة العالمي مبابي.



وشاركت صبري، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلقت: "الجائزة الكبرى موناكو، فورمولا 1".

اضافة اعلان



وظهرت الفنانة بإطلالة صيفية من نادي اليخوت في موناكو الفرنسية.

ترد على الهجوم من موناكو

وكانت الفنانة تعرضت مؤخراً لهجوم واسع بسبب إطلالتها الأخيرة في مهرجان كان السينمائي، فقد تداول نشطاء صوراً لها "بدون أي تعديلات أو فلاتر"، وصور أخرى خضعت للتعديل نشرتها ياسمين عبر حسابها على "إنستغرام".



الصور أثارت ضجة عبر منصات التواصل، إذ أشار كثيرون إلى أن "الفلاتر" تظهر الفنانة بشكل خالٍ من الشوائب، على عكس الصورة الحقيقة التي تكون بها عيوب.

24