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الأربعاء، 19-01-2022 01:24 م

ما بحبك لـ حسين الجسمي لا زالت تتصدر المراتب الأولى

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الوكيل الإخباري - نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بأغنيته الجديدة "ما بحبك" باللهجة اللبنانية، التي أطلقها مؤخراً، وهي من كلمات منير بو عساف، لحن حسين الجسمي، ‏توزيع موسيقي ومكساج وماستر هادي شرارة، ‏هندسة الصوت إيلي بربر.

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هذه الأغنية التي أطلقها الفنان حسين الجسمي منذ ثلاثة أسابيع، وأبدع في أدائها، هي أول أغنية لبنانية خاصة به، ولاقت نجاحاً كبيراً، من كل محبي الجسمي، خصوصاً في لبنان، وحصدت الأغنية لغاية الآن، حوالى 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب، ولا زالت تحتل المركز الثالث في قائمة الترند، كأكثر الأغاني استماعاً على يوتيوب.

 

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