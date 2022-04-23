ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي بوائل كفوري؟

الوكيل الاخباري- حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

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وكشفت عن كواليس دويتو اغنية "مين حبيبي أنا" مع الفنان وائل كفوري، قائلا:" الناس افتكرونا متجوزين، والناس افتكروا وجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري وهذا غير صحيح، ولم أتزوجه واعتز بوائل كفوري كصديق ".







وتابعت نوال الزغبي: "من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل ".



وأكملت نوال الزغبي:" الحياة تسببت في بكائي كثيرا وتعرضت لوجع كثيرا وانا اكره المرأة الضعيفة ولا احبها، ولو انا مضايقة لا يمكن أن يشعر أحد بانني ضعيفة او مضايقة ولو شعرت بالضيق من شيء اذهب لـ غرفتي وأجلس مع نفسي ".



لبنان24