السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه

كشف علمي يمهد الطريق أمام علاج فعال للسرطان

تطبيق جديد ينافس إنستغرام.. ممتع وبشروط غريبة

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟

بعض الامراض يتم معالجتها عبر الغذاء... اليكم التفاصيل

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعلن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

السبت، 23-04-2022 02:16 ص

ما حقيقة إرتباط نوال الزغبي بوائل كفوري؟

Doc-P-944380-637861247194971889


الوكيل الاخباري- حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج " كلام الناس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

اضافة اعلان

 

وكشفت عن كواليس دويتو اغنية "مين حبيبي أنا" مع الفنان وائل كفوري، قائلا:" الناس افتكرونا متجوزين، والناس افتكروا وجود علاقة حب بيني وبين وائل كفوري وهذا غير صحيح،  ولم  أتزوجه واعتز بوائل كفوري كصديق ".



وتابعت نوال الزغبي: "من يطلق هذه النوعية من الشائعات يتمنى أن تكون تلك النوعية من الشائعات حقيقية وتحدث في الواقع بالفعل ".

وأكملت نوال الزغبي:" الحياة تسببت في بكائي كثيرا وتعرضت لوجع كثيرا وانا اكره المرأة الضعيفة ولا احبها، ولو انا مضايقة لا يمكن أن يشعر أحد بانني ضعيفة او مضايقة ولو شعرت بالضيق من شيء اذهب لـ غرفتي وأجلس مع نفسي ".

لبنان24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
من-هو-والد-ابنة-قمر-اللبنانية

من جديد ابنة قمر تأسر القلوب بجمالها -صورة

195008

فنان أردني يكشف حقيقة اعتدائه بالضرب على أبناء جورج وسوف

19-12-21-883012621

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث إطلالة لها- صورة

Doc-P-944723-637862058365426427

سيرين عبد النور تفقد ابنها في المسبح في دبي.. هذا ما حصل معه

150055Image1-1180x677_d

شيرين تكشف سبب عدم ظهورها في برنامج رامز جلال

main_image6261b2222391f

سليمان عيد يصرح باكيا في رامز موفي ستار: حرام عليك - فيديو

أخبار متعلقة
538198Image1-1180x677_d

ابنة نوال الزغبي في أول ظهور اعلامي - فيديو