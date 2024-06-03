ما حقيقة ارتباط توم كروز وأنجلينا جولي؟

الوكيل الإخباري - نشرت مجلة "National Enquirer" خبراً ذكرت فيه أن أنجلينا جولي وتوم كروز تقابلا مؤخراً للنقاش حول مشروع فيلم جديد، إلا أن علاقة العمل بينهما تطورت بسرعة إلى علاقة ودية ثم علاقة رومانسية.



ونقلت المجلة عن مصدر وصفته بالمطلع أن جولي سعيدة بعلاقتها الجديدة التي تجمعها بتوم كروز، لأنها تعلم أنها ستزعج براد بيت الذي، بحسب عدة تقارير "على خلاف مع توم كروز منذ عملهما معاً في فيلم Interview with the Vampire".

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محادثات سابقة

وكشف أحد المصادر في حديثه مع المجلة، أن كروز وجولي أجريا محادثات على مدى السنوات القليلة الماضية حول البطولة معاً في مشروع جديد، وبعد طلاقها من براد بيت، وتقدم أطفالهما الستة في العمر، يعتقد كروز أن هذا هو الوقت المناسب للتقرب منها، ويرى أنها أيضاً مستعدة لذلك، وهدفه الآن هو إقناعها بالعمل معه.



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