السبت 13-07-2024
الوكيل الاخباري
 

صورة - حادث مروري على شارع الاستقلال فجر اليوم

عشرات آلاف الإصابات بالتهابات الكبد بين نازحي غزة منذ بداية الحرب

احذر .. عادة خاطئة عند تشغيل التكييف تؤدي للانفجار

مسؤول إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعطل المفاوضات

خمسة شهداء في قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

بالفيديو.. مقتل 22 تلميذا بانهيار مدرسة في نيجيريا

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من طولكرم

سعر غرام الذهب في الاردن اليوم

الجيش الإسرائيلي يعترف بتضرر مباني بعد قصف من لبنان

الدويري: جيش الاحتلال الأقذر أخلاقيا والمقاومة تدير المعركة بذكاء وبراعة

السبت، 13-07-2024 08:45 ص

ما حقيقة تعرّض محمد فؤاد لوعكة صحية؟

20247121616559559W


الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية المصرية أنباءً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية شديدة تُلزمه الفراش، وهو ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه.

اضافة اعلان


تزامناً مع انتشار هذه الأخبار، كشف مصدر مُقرب من فؤاد أن الفنان المصري بصحة جيدة ولم يُصب بأي مكروه. وذكر المصدر أن محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنته، الجمعة، في حفل صغير يضم أقارب العروسين.


وفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الأخبار، نشر فؤاد منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" بشأن حفله المُرتقب السبت 13 يوليو (تموز)، وكتب قائلاً: "انتظروا فؤش".


ويعيش محمد فؤاد حالياً حالة من النشاط الفني خلال موسم صيف 2024، حيث يُحيي حفلاً غدًا السبت في الساحل الشمالي.

 

ومن المُقرر أن يُحيي فؤاد حفلتين يوم 18 يوليو (تموز) الجاري، والآخر يوم 25 يوليو (تموز) في لبنان.

 

24




 




 

 


 

إقرأ ايضا
22

شمس البارودي تؤكد هذا الخبر عن حسن يوسف... ونجلها يردّ عليها

202471113733796SA

إليسا تكشف مواصفات فتى أحلامها وترفض "الزوجة الثانية"

9fdad4ab-3274-45dd-a175-ac0b5ddf24cf-780x470

سماوي : لا أحد من حقه أن يزاود على الأردنيين بمواقفهم الداعمة والدائمة المشرفة تجاه فلسطين

20247101433179400O

شارون ستون: خسرت 18 مليون دولار خلال التعافي من السكتة الدماغية

202471022315237NW

"عكس عكاس".. فيلم جديد يجمع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

1111111111

تامر حسني يؤسس رابطة "مُحبي القُرع"

أخبار متعلقة
20247223321373D9

أول تعليق من حمادة هلال بعد وعكته الصحية