ما حقيقة تعرّض محمد فؤاد لوعكة صحية؟

الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية المصرية أنباءً خلال الساعات القليلة الماضية بشأن تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية شديدة تُلزمه الفراش، وهو ما أثار قلق جمهوره ومتابعيه.

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تزامناً مع انتشار هذه الأخبار، كشف مصدر مُقرب من فؤاد أن الفنان المصري بصحة جيدة ولم يُصب بأي مكروه. وذكر المصدر أن محمد فؤاد احتفل بخطوبة ابنته، الجمعة، في حفل صغير يضم أقارب العروسين.



وفي الوقت الذي انتشرت فيه هذه الأخبار، نشر فؤاد منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" بشأن حفله المُرتقب السبت 13 يوليو (تموز)، وكتب قائلاً: "انتظروا فؤش".



ويعيش محمد فؤاد حالياً حالة من النشاط الفني خلال موسم صيف 2024، حيث يُحيي حفلاً غدًا السبت في الساحل الشمالي.

ومن المُقرر أن يُحيي فؤاد حفلتين يوم 18 يوليو (تموز) الجاري، والآخر يوم 25 يوليو (تموز) في لبنان.

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