ما حقيقة دخول الفنانة أنغام بغيبوبة مفاجئة؟

الوكيل الإخباري-في تطورات الحالة الصحية لأنغام ، طمأن الموسيقار خالد سليمان شقيق أنغام الجمهور بعد دخولها المستشفى، مؤكداً أنها لازالت تعاني من آلام شديدة بينما تشهد تحسناً مع الوقت، بينما الفريق الطبي المعالج لها لم يكشف عن موعد خروجها من المستشفى حتى الآن.

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وقال خالد سليمان، لـ"ET بالعربي"، إن جميع أفراد الأسرة بصحبة أنغام في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، مطالباً الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء والعودة إلى حياتها بشكل طبيعي.



وحول انتشار الشائعات حول حالتها الصحية، رد قائلاً إنّ التشخيص الطبي لم ينتهِ حتى الآن، وغالبية الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة حول دخولها بغيبوبة وفقدانها الوعي ، وأوضح إنها في كامل وعيها ولم تفقد الوعي من الأساس، وتتواصل مع المحيطين بها.



ورفض شقيق أنغام الإفصاح عن الأزمة الصحية التي أصابتها مؤخراً، حيث قال: "هي عملت عملية كبيرة منذ أيام وعادت إلى منزلها إلا أنها شعرت بتعب شديد جداً حتى انتقلت إلى المستشفى مرة أخرى بعد حدوث مضاعفات إثر العملية، وهي ستكشف عن حالتها وتفاصيل ما تعرضت لها، فور خروجها".



وتابع "مجالهاش شلل كما يقال ولا فقدت الوعي، لكن يكفي أن هذه الأزمة بينت من الذي يحبها من عدمه، ومن سيحبها بالفعل لن يساهم في ترويج الشائعات ويدعوا لها.. ياريت الكل يدعي لها عشان هي تعبانة جامد".



وفي سياق متصل، علق محمد علي سليمان على تطورات الحالة الصحية لابنته أنغام قال لـ"ET بالعربي"، إن ابنته في تحسن كبير لكنها لازالت تحت الملاحظة الطبية ولم يتحدد موعد خروجها من المستشفى.





وقال والد أنعام في كلمات مقتضبة: "بنتي بتتحسن الحمد لله.. ولسه ميعاد خروجها لم يحدد بعد"، فيبدو أن الأسرة تلتزم بعدم الإفصاح عن حقيقة الأمر الطبي ويتركون القرار في يد المطربة، هي من تفصح عن التشخيص بنفسها.

أما نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قالت لـ"ET بالعربي"، إن أنغام حالتها الصحية تشهد تحسناً وقد تخرج من المستشفى في خلال يومين، حسبما أبلغها أحد الأطباء المشرفين على علاجها.



وأشارت إلى أن أنعام قد حدث لها مضاعفات شديدة على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما أجرت عملية جراحية قبل أيام، موضحة أن "هذه المضاعفات بتحصل لـ2٪؜ من المرضى كنتيجة للعمليه دى" التي رفضت الإفصاح عن طبيعة هذه العملية.



وتابعت "مفيش تشخيص طبي حتى الآن، وهى فى المستشفى والدكتور قال يومين لحد أما يقرروا هيعملوا إيه".



وكانت هناك شائعات عن أنغام خلال الساعات الماضية، حول حالتها الصحية حيث انتشرت مزاعم عن إصابتها بشلل في الأمعاء بعد عملية استئصال الرحم، وذلك في ظل عدم إيضاح من الأسرة حتى الآن عن التشخيص الطبي.