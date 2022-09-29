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الخميس، 29-09-2022 01:55 م

ما سبب تغيب الفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب عن مهرجان الموسيقى العربية ؟

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الوكيل الإخباري-كشف المايسترو محمد الموجي الأسباب الحقيقية التي دفعت الفنانتين شيرين عبد الوهاب وأنغام الى عدم حضور "مهرجان الموسيقى العربية" في الدورة الـ31.

وقال الموجي في تصريحات صحافية، إن إدارة المهرجان تواصلت مع النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام للمشاركة في المهرجان، لكنهما كانتا مرتبطتين بمواعيد ومنشغلتين بأعمال فنية أخرى، مؤكداً أن السبب ليس الاختلاف على أجورهما المرتفعة، فهناك نجوم كثيرون في "مهرجان الموسيقى العربية" ينالون أجوراً رمزية.ويُفتتح "مهرجان الموسيقى العربية" في دورته الـ31 يوم الخميس الموافق فيه 20 تشرين الأل/أكتوبر ويُختتم في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، ويكرّم المهرجان في هذه الدورة الفنانتين إسعاد يونس وصفاء أبو السعود، وتُعدّ هذه الدورة إهداءً للموسيقار علي إسماعيل.

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ويحيي هذه الدورة من المهرجان عدد كبير من نجوم الطرب، أبرزهم: علي الحجار، أصالة، هاني شاكر، محمد منير، رامي عياش، جنات، الموسيقار عمر خيرت، وتختتم أصالة دورة المهرجان، علماً أنها المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان راغب علامة في هذه الدورة من المهرجان.

 

ليالينا

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