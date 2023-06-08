ما سبب تواجد توم كروز في أبو ظبي قريباً ؟

الوكيل الإخباري- تستضيف إمارة أبوظبي العرض الأول لفيلم "ميشن: إمبوسيبل – ديد ريكونينج الجزء الأول" Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One، على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشهد العرض احتفالاً بحضور طاقم عمل الفيلم، وعلى رأسهم النجم العالمي توم كروز، ومخرج السلسلة العالمية كريستوفر ماكويري، وذلك في قصر الإمارات يوم 26 حزيران الجاري.

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وقد جرى تصوير مشاهد وأجزاء من الفيلم الجديد في مواقع تصوير اختارتها شركة "باراماونت بيكتشرز"، والتي تركزت في صحراء ليوا بأجوائها المميزة ومعالمها الطبيعية الخلابة، ومبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد الأيقوني، وذلك بدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي - أبوظبي.



وتضمنت المشاهد بناء قرية عربية في قلب الصحراء، بالإضافة إلى العديد من مواقع التصوير في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد، الأمر الذي تطلب تضافراً للجهود من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، مثل: twofour54، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي للفيلم.



وتُعد هذه المرة الثانية، التي يقع خلالها الاختيار على أبوظبي لتصوير مشاهد من سلسلة "مهمة مستحيلة"، وذلك بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد القفز بالمظلة في فيلم "مهمة مستحيلة: السقوط"، الذي حقق نجاحاً مبهراً عام 2018، بفضل التعاون الذي تم بين لجنة أبوظبي للأفلام، وtwofour54، والقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن ينضم كلٌّ من هايلي أتويل وبوم كليمنتيف وسايمون بيج إلى توم كروز وكريستوفر ماكويري، لحضور حفل العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط قبل نهاية الشهر الجاري.



زهرة الخليج

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