الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

ما سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل الزفاف؟

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الأربعاء، 25-08-2021 09:19 ص

ما سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل الزفاف؟

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الوكيل الاخباري- أحدث غياب والد زوجة الوليد مقداد عن زفاف ابنته نور غسان قبل أيام ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح حديث رواده.

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وحللّ بعض المتابعين أن يكون غيابه ناجم عن عدم موافقته على زواج ابنته من الوليد، لكن تبين فيما بعد أن الخبر غير صحيح، وأن السبب الحقيقي لعدم تواجد والد العروس في زفاف ابنته هو معاناته من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله لكنه متواجد في دولة الكويت مكان إقامة العائلة وتعذر عليه حضور الزفاف.


إشارة إلى أن نجم "طيور الجنة" وليد مقداد دخل القفص الذهبي يوم الخميس الماضي، واقتصر حفل الزفاف على الأهل والمقربين وذلك إلتزاماً بالاجراءات الحكومية لمنع تفشي فيروس كورونا.


وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجواء حفل زفاف الوليد مقداد على خطيبته، واستغرب بعض الناشطين من الشبه الكبير بين الوليد وزوجته إلى درجة اعتقادهم بأن بينهما صلة قرابة.

 

المصدر: الفن

 

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