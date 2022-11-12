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السبت، 12-11-2022 05:06 م

ما قيمة الأرباح التي يتقادها محمد رمضان من مشاهدات يوتيوب ؟

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الوكيل الإخباري-إقترب الفنان المصري محمد رمضان من الوصول إلى 5 مليارات مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب، وزف هذا الخبر محتفلاً، ما دفعه إلى إهداء متابعيه أغنيه سيطلقها قريباً، وقال: "باقي 100 مليون وقناتي تحقق أول خمسة مليار مشاهدة .. بالمناسبة دي انتظروا أغنية لو ناسيين أفكركم في خلال أيام قليلة.. ثقة في الله نجاح".

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وتساءل البعض عن الأرباح التي يتلقاها محمد رمضان من قناة يوتيوب، إذ المعروف أن أرباح 1000 مشاهدة على يوتيوب تقدر بـ 2 دولار، وبالتالي فأرباحه تقدر ب 5 ملايين

 

الفن

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