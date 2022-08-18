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الخميس، 18-08-2022 12:56 م

ما هي وصية انطوانيت نجيب قبل وفاتها ؟

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الوكيل الإخباري-لا يزال اسم الفنانة القديرة أنطوانيت نجيب، يشغل كثيرين على مستوى العالم العربي بأسره، بعد وفاتها أمس الأربعاء، حيث تركت تاريخاً فنياً طويلاً والكثير من المواقف الإنسانية التي يتذكرها بها أصحابها.

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وتساءل كثيرون عن وصية أنطوانيت نجيب التي تركتها بعد حياة طويلة تخطت التسعين عاماً، وبالفعل كانت هناك وصية للفنانة الراحلة.


وأفصحت أنطوانيت نجيب عن وصيتها قبل نحو عام من الوفاة، خلال لقائها في برنامج المختار، حيث أوصت وصيتين الأولى عامة والثانية خاصة بها.

وقالت أنطوانيت نجيب في وصيتها: "من حياتي للعالم اللي بتمنى يسمعني عن طيب خاطر، الإنسان كيف بيزرع بحياته كيف ما بيحصد الإنسان الطيب اللي بيكون في طيبة وأخلاق بيحصد طيبة، اللي بيزرع الحب لبلده والحب لأصحابه اللي بيفوتوا لعنده".


تابعت: "أنا بتمنى من كل شخص بهذا العالم يكون أولا صريح مع حاله، ويكون بيحب حاله لأنه لو ما حب حاله ما راح يحب غيره، بالعكس فأرجوكم تكون الحياة بالنسبة إلكم طريق مفتوح ودرس مفتوح دائماً قدموا الطبق اللي بيناسب كل العالم، يكون مشتهيه يمكن واحد بالطريق ما عنده لقمة خبز ياكلها".


واستذكرت أنطوانيت نجيب موقفاً صعباً تبين أنه دافع كبير وراء حديثها عن الإنسانية، إذ تذكرت شخصا مسنا عمره تجاوز السبعين كان يأكل من حاوية القمامة، وهو ما تأثرت به كثيرا "عم ياكل من الحاوية، لأنه ما لقى حدا يعطيه لقمة حرام تذكروا إن في رب العالمين".


وتذكرت أنطوانيت نجيب والدتها التي كانت تحضر طعام الإفطار لعامل القمامة، وتضعه له أمام الباب "لما ماتت صار يبكي عليها متلنا لأنه قال لي مين بدو يحط لي الفطور كل يوم الصبح، الله لما بيعطيكم أعطوا الغير".


واختتمت أنطوانيت نجيب بأمنيتها الخاصة بنفسها موصية الناس بالترحم عليها: "خلوا الناس لما تتذكركم يترحموا يقولوا الله يرحمك يا فلان أو الله يرحمك يا أنطوانيت أنا أعشق أرض سوريا ومن عليها".

       

ليالينا 

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