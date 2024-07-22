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الإثنين، 22-07-2024 12:41 م

مبادرة «عبق اللون».. بفعاليات جرش للثقافة والفنون بدورته القادمة الـ 38

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الوكيل الاخباري - أعلن المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ، ان ادارة المهرجان ستتيح الفرصة لمبادرة «عبق اللون» والتي تعنى بالاهتمام بذوي الهمم  من فاقدي البصر، وتسهم في تعليمهم فن الرسم وتطوير مهاراتهم، المشاركة في فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته ال 38، من خلال تقديم نتاجهم الإبداعي، ليكون حاضرا للسنة الثالثة على التوالي جنبا إلى جنب مع الفعاليات الثقافية الأخرى.

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 مؤسس ومنفذ مبادرة  «عبق اللون» الفنان التشكيلي سهيل بقاعين أكد حضور الفئات المعنية بالمبادرة لحفل الافتتاح الذي ينطلق الخميس 27 ويستمر حتى 29 تموز الحالي في المركز الثقافي الملكي. 


ونوه الفنان بقاعين بأن هذه اللفتة الطيبة من إدارة جرش تؤكد على أن هذا المهرجان يسير وفق أجندته الوطنية التي تسعى لجعله مهرجانا وطنيا يهتم بكل فئات المجتمع، وأن مشروع «عبق اللون» هو مشروع أردني ريادي على مستوى العالم، وقدم العديد من الأسماء الإبداعية من أصحاب البصيرة وفاقدي البصر. 
واكد بقاعين أن المشاركة في مهرجان جرش للمرة الثالثة شجعت المشاركين وذويهم وتركت اثرا كبير في نفوس أعضاء هذا الفريق من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. 
وتاليا أسماء المشاركين بحفل الافتتاح وفعاليات الملتقى طيلة فترة انعقاد : 
 (طلاب الرسم) 
1-لين فراس ابراهيم عوده
2- وجد راتب خالد الناصر
3-شهد راتب خالد
 الناصر
4-شروق علي العمر 
5-أغيد راتب خالد  الناصر
6-ليندا خالد شباب
7-بسام حمدان ابو حليمة
8-فاطمة ابراهيم الهريدي
9-ليان وليد الزواهرة
10-عبدالله وليد الزواهرة. 


  المشاركون بحفل الافتتاح 
1-تولين سليم عبد الفتاح (مقدمة الحفل)
2-مأمون خالد
3-محمد ياسر المصري (غناء تراثي)
4-زهراء محمد أحمد أبو الدلو  (قصة عن ذوي الهمم). 
4-لمار ابو غوشة (شعر عن جلالة الملك)
5-عمار جعفر أصرف
(مسرحية عن عبق الون)
6-رعد سامي العوايشة
(إلقاء شعر)
7-عبد الرحمن جمال اليماني (غناء رآب)
8-أحمد فراس مشهراوي(متطوع)
9-ريماس خالد الخطيب
10-سحر صافي.

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